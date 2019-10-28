Экс-заместитель Болтона отказался свидетельствовать по делу импичмента Трампа

Экс-заместитель бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности не будет давать показания в понедельник в рамках расследования демократов об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Чарльз Купер, адвокат бывшего заместителя Болтона Чарльза Куппермана, сообщил, что его клиент не будет давать показания, пока соответствующее решение не вынесет суд.

Демократы вызвали Куппермана для дачи показаний в понедельник перед тремя комитетами Палаты представителей, возглавляющих расследование импичмента. Однако в пятницу Купперман обратился в суд, чтобы тот определил, обязан ли бывший чиновник Белого дома давать показания.

Демократы из трех комитетов предупредили Куппермана, что у него есть юридическое обязательство предстать перед Конгрессом. Председатели комитетов предупредили, что невыполнение этого требования может привести к обвинению в неуважении к Конгрессу.

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Сообщалось, что Купперман присутствовал 25 июля во время телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который оказался в центре расследования импичмента. Белый дом пытается заблокировать дачу показаний Купперманом в Конгрессе.

Напомним, на прошлой неделе показания давал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, рассказал, как он узнал о подталкивание Трампом президента Зеленского к расследованию его оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельство посла США Уильяма Тейлора".