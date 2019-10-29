Пожежа у Grenfell Tower: слідство виявило збої у роботі пожежної служби

Пожежна служба Лондона допустила серйозні недоліки та проколи, реагуючи на масштабну пожежу у багатоповерхівці Grenfell Tower в Лондоні в 2017 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті голови розслідування сера Мартіна Мура-Біка, доступ до якого отримала BBC перед публікацією документа в середу.

Документ на 1000 сторінок оприлюднять за підсумками першого етапу розслідування. У ньому розповідається про те, що сталося вночі, коли 72 людини загинули в результаті пожежі у 24-поверхівці 14 червня 2017 року.

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Звіт сера Мартіна хвалить пожежників за мужність, виявлену тієї ночі. Проте він також говорить про чимало інституційних збоїв і те, що планування і підготовка пожежної служби Лондона до інциденту були "абсолютно недостатніми".

Розслідування зазначає, що менша кількість людей могла б загинути, якби пожежна служба Лондона виконала певні дії раніше.

Звіт стверджує, що співробітники диспетчерської, які відповіли на 999 дзвінків, "безсумнівно, врятували життя", але ретельне вивчення їхньої поведінки виявило "недоліки на практиці, в політиці та навчанні".

"Супервайзери перебували під найсильнішим тиском, але пожежна служба не надала своїм старшим співробітникам диспетчерської відповідної підготовки щодо того, як управляти великомасштабним інцидентом з великою кількістю викликів", - йдеться у звіті.