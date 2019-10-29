Пожар в Grenfell Tower: следствие выявило сбои в работе пожарной службы

Пожарная служба Лондона допустила серьезные недостатки и проколы, реагируя на масштабный пожар в многоэтажке Grenfell Tower в Лондоне в 2017 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете возглавившего расследование сэра Мартина Мура-Бика, доступ к которому получила BBC перед публикацией документа в среду.

Документ на 1000 страниц обнародуют по итогам первого этапа расследования. В нем рассказывается о том, что произошло ночью, когда 72 человека погибли в результате пожара в 24-этажном жилом доме 14 июня 2017 года.

Читайте также Полиция Лондона завершила расследование пожара в многоэтажке Grenfell Tower

Отчет сэра Мартина хвалит пожарных за мужество, проявленное в ту ночь. Однако в нем также говорится о многих институциональных сбоях и о том, что планирование и подготовка пожарной службы Лондона к инциденту были "абсолютно недостаточными".

Расследование отмечает, что число погибших могло бы быть меньше, если бы пожарная служба Лондона выполнила определенные действия заранее.

Отчет утверждает, что сотрудники диспетчерской, ответившие на 999 звонков, "несомненно, спасли жизни", но тщательное изучение их поведения выявило "недостатки на практике, в политике и обучении".

"Супервайзеры находились под сильным давлением, но пожарная служба не дала своим старшим сотрудникам диспетчерской соответствующей подготовки, как управлять крупномасштабным инцидентом с большим количеством вызовов", - говорится в отчете.