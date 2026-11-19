65% поляків вважають позитивною новиною участь Польщі в переговорах щодо зупинки російсько-української війни.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet, повідомляє "Європейська правда"

В опитуванні полякам поставили запитання: "Польща увійшла до європейської групи для переговорів про завершення війни в Україні. Чи вважаєте ви це доброю новиною?".

Більшість опитаних – 65% – погоджуються, що це позитивна новина для Польщі.

Протилежної думки дотримуються лише 8% респондентів. Ще 16% назвали цю новину нейтральною, а 11% не мають чіткої позиції з цього питання.

Чоловіки значно частіше висловлюють задоволення участю Польщі в переговорах щодо України: таку відповідь дали 72% опитаних чоловіків. Серед жінок цей показник становить 58%.

Серед респондентів віком 25-34 роки помітно менше тих, хто вважає правильним рішенням участь Польщі в переговорах: лише 56% опитаних цієї вікової групи оцінюють її позитивно. Серед людей віком 35-49 років такої думки дотримуються 61%, а серед респондентів віком понад 50 років – 69%.

Як повідомляли, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що перемовники з Росією повинні вимагати припинення вогню до початку обговорень будь-яких вимог Кремля.