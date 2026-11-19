Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало план зміцнення кордону з Калінінградською областю Росії, в якому передбачається встановлення фізичних бар’єрів на окремих ділянках та застосування інших заходів охорони кордону.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МВС Мартінас Кателінас, повідомляє LRT.

План укріплення підготувала Державна служба охорони кордону (VSAT), а представив його міністру тимчасовий виконувач обов’язки керівника служби Донатас Шкарнуліс. Проте, за словами Кателінаса, для реалізації передбачених рішень знадобиться додаткове фінансування.

"Ці рішення підготовлені, для цього потрібно трохи додаткового фінансування. Сподіваємося вирішити ці проблеми, адже маємо зміцнити не лише наш кордон із Білоруссю, а й із Калінінградом", – сказав міністр.

За його словами, для зміцнення прикордонної охорони біля Калінінградської області не можна безпосередньо застосовувати всі рішення, що використовуються Литвою на кордоні з Білоруссю. Це пов’язано з різними природними умовами – кордон з Росією пролягає через річку Німан, інші водойми, а також ділянки Куршської коси та економічної зони Балтійського моря.

Серед запропонованих рішень – встановлення фізичних бар'єрів, які, за словами міністра, є доцільними лише на окремих ділянках.

"Фізичний бар’єр складається з так званого сегментного паркану, а потім як додаткова перешкода встановлюється колючий дріт. Тобто, якщо встановлюється внутрішній бар’єр, такий самий, як і на кордоні з Білоруссю, то таке саме рішення застосовувалося б і там, тільки на певних ділянках це робити недоцільно. На певних ділянках це необхідно", – пояснив Кателінас.

Командувач збройних сил Раймундас Вайкшнорас раніше пропонував у довгостроковій перспективі розглянути можливість встановлення фізичних бар’єрів на найнебезпечніших ділянках кордону з Калінінградською областю РФ.

Як повідомлялося, міністр оборони Робертас Каунас у понеділок повідомив, що посилена охорона кордону біля Калінінградської області буде продовжена до кінця листопада.

Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас раніше називав залучення армії до охорони кордону превентивним кроком, з огляду на відкриту, нерозвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Держдуми планується мобілізація. З іншого боку, офіційні особи наголошують, що рівень загрози на кордоні не підвищився.