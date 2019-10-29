Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Позиція Росії вчора (на тристоронніх консультаціях Росії, ЄС і України щодо газу. – Ред.) була викладена. В тому числі, звичайно, мова йде про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість ", - сказав Пєсков у вівторок, 29 жовтня під час спілкування з журналістами.

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Напередодні в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

У вівторок виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Вітренко сказав, що "прекрасно розуміє" Шефчовича. "Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" у новому арбітражному процесі…" – зазначив Вітренко.

НАК "Нафтогаз України" 1 листопада планує надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.