У ніч проти 26 вересня Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль, що пролітала поблизу міста Вилкове в Одеській області, недалеко від кордону з Румунією.

Після цього населенню північної частини румунського повіту Тулча розіслали попередження про загрозу, а два винищувачі F-18 вилетіли для спостереження за ситуацією.

Повітряна тривога була скасована о 01:30. Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 вересня у Румунії підіймали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону.

А в уряді Польщі повідомили про намір розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.