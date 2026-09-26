ЗМІ: США законтрактують майже всі $400 млн допомоги Україні

Адміністрація американського президента Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі $400 млн військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року, водночас до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot.

Про це Reuters повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як повідомили співрозмовники, станом на початок цього тижня законтрактували $307 млн із $400 млн.

За їхніми словами, адміністрація Трампа планує закріпити зобов'язання щодо решти $93 млн до завершення фінансового року, що припадає на 30 вересня.

Зазначається, що перші постачання зброї та обладнання, зокрема запасних частин для броньованих машин, розпочалися цього місяця. Решту, як стверджують співрозмовники, мають поставити до жовтня 2029 року.

Агентство зазначило, що решту $93 млн із пакета не обов'язково витратити до кінця року, проте ці кошти втратять чинність, якщо до цього часу їх офіційно не законтрактують.

Один зі співрозмовників зазначив, що до пакета не потрапили ракети для систем Patriot, попри те, що РФ продовжує системно атакувати українські міста дронами та балістикою.

Нагадаємо, наприкінці квітня представники Пентагону підтвердили виділення Україні $400 млн, які вже були схвалені Конгресом, після того, як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.

Нагадаємо, йдеться про пакет на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.