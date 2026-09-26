ЗМІ: сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20

Двопартійна група з 14 сенаторів закликала американського президента Дональда Трампа відкликати запрошення очільнику Кремля Владіміру Путіну на саміт G20, який відбудеться в Маямі вже у грудні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на листа сенаторів, передає "Європейська правда".

У своєму листі сенатори заявили, що Путін "несе повну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України".

"Дозвіл на його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні побоювання щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує бити по українських цивільних об’єктах", – наголосили вони.

Також сенатори акцентували, що Путін, міністр фінансів Антон Сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою національній безпеці.

Окрім цього, вони наголосили, що в Путіна може бути мало стимулів погодитися на перемир’я з Україною, якщо його не ізолювати від решти міжнародної спільноти.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Нещодавно стало відомо, що Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.