Четыре корабля НАТО зашли в Одессу

В Одессу накануне заседания Североатлантического совета прибыли четыре корабля НАТО.

Об этом во вторник сообщили в Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Как указано на сайте министерства, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран Альянса: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana".

Эти корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. В Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели, подчеркнули в министерстве.

Планируется, что группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Его визит в Украину начнется с Одессы 30 октября.

Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии.

30-31 октября Украину с двухдневным визитом посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса.