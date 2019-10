Туск попередив Лондон: це може бути остання відстрочка Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск попередив Британію, що надане їй відтермінування Brexit може бути останнім.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Моїм британським друзям: 27 держав ЄС офіційно схвалили відтермінування. Може бути, це останнє відтермінування. Будь ласка, використайте цей час найкращим чином" - написав Туск.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.