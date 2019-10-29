Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС офіційно затвердив відтермінування Brexit

Шпигун викрав спіднє аль-Багдаді: подробиці ліквідації терориста №1

Чотири кораблі НАТО зайшли в Одесу

У парламенту Британії з'явився шанс домовитись про дострокові вибори






Туск попередив Лондон: це може бути остання відстрочка Brexit

Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:58

Президент Європейської ради Дональд Туск попередив Британію, що надане їй відтермінування Brexit може бути останнім.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Моїм британським друзям: 27 держав ЄС офіційно схвалили відтермінування. Може бути, це останнє відтермінування. Будь ласка, використайте цей час найкращим чином" - написав Туск.

Також він скористався нагодою нагадати про завершення свого терміну перебування посаді президента Європейської ради.

Очікується, що на посаді його замінить колишній прем'єр Бельгії Шарль Мішель.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua