Туск попередив Лондон: це може бути остання відстрочка Brexit
Президент Європейської ради Дональд Туск попередив Британію, що надане їй відтермінування Brexit може бути останнім.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.
"Моїм британським друзям: 27 держав ЄС офіційно схвалили відтермінування. Може бути, це останнє відтермінування. Будь ласка, використайте цей час найкращим чином" - написав Туск.
To my British friends,— Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019
The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.
I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.
Також він скористався нагодою нагадати про завершення свого терміну перебування посаді президента Європейської ради.
Очікується, що на посаді його замінить колишній прем'єр Бельгії Шарль Мішель.