Туск предупредил Лондон: это может быть последняя отсрочка Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил Британию, что предоставленная ей отсрочка Brexit может быть последней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Моим британским друзьям: 27 государств ЕС официально одобрили отсрочку. Может быть, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время наилучшим образом", - написал Туск.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.