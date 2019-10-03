Могерини отменила визит в Минск, где должны были подписать упрощение визового режима с ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила визит в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках "Восточного партнерства".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Могерини отменила поездку в Беларусь позже на этой неделе, "из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими хозяевами". Она должна была встретиться с Лукашенко и принять участие в мероприятии "Восточного партнерства", - написал Джозвяк.

Mogherini has cancelled her trip to #Belarus later this week "due to a number of agenda changes of various participants, and following contacts with the Belarusian hosts". she was supposed to meet #Lukashenka & participate in an Eastern Partnership event. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2019

Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го - с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По информации белорусского издания reform.by, отмена визита связана с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из траурных мероприятий в связи со смертью отца премьера Польши Корнеля Моравецкого.

Также сообщается, что встреча высокого уровня по линии "Восточного партнерства" в Минске отменена.

Ожидалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение между ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, предусматривающее снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.

Литовское издание Delfi сообщило о том, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также не приедет в Минск. "Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", - сказала пресс-атташе министра.