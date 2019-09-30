У прем’єра Польщі помер батько

Помер батько прем’єра Польщі, депутат і лідер та засновник руху Solidarność Walcząca Корнель Моравецький.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

78-річний політик хворів на рак підшлункової залози.

У п'ятницю прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що стан здоров'я його батька значно погіршився. Канцелярія президента в цей день вручила Корнелю Моравецкому Орден Білого Орла.

"Президент Республіки Польща Анджей Дуда вручив на знак визнання значущих заслуг за демократичні зміни в Польщі, за видатні досягнення у громадській і державній діяльності орден Білого Орла Корнелю Моравецкому, активісту демократичної опозиції в ПНР, лідеру Solidarność Walcząca", - йдеться в п'ятничному повідомленні канцелярії польського президента.

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Корнель Моравецький народився в 1941 році, за освітою є фізиком. Прославився насамперед як засновник і голова руху " Solidarność Walcząca ", організації, головним гаслом якої було відновлення незалежності.

В останні роки життя Корнель Моравецький відзначався неоднозначними заявами. Зокрема, уряду Польщі довелося публічно відмежовуватися від слів Корнеля Моравецького про єврейські гетто.

Також Корнель Морвецький стверджував, що Росія не проводить агресивної політики, виправдовуючи дії Москви в Україні і Грузії, говорив про демократичний характер референдуму у Криму.