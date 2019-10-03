Урядову будівлю в Лондоні оббризкали фейковою кров’ю

Кліматичні активісти у Лондоні залили вхід до будівлі британського казначейства рідиною, що нагадувала кров.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Учасники руху "Повстання проти вимирання" припаркували стару пожежну машину біля столітньої будівлі та скинули поруч 1800 літрів кольорової води.

Активісти втратили контроль над шлангом – і вода розбризкалась також по вулиці. Троє чоловіків та жінку затримано у зв'язку з підозрою завдання злочинної шкоди.

Протестувальник кажуть, що своїми діями вони підкреслюють невідповідність між заявами уряду Британії про світове лідерство у боротьбі зі змінами клімату та величезними сумами, які виділяються на розвідку викопного палива та проекти, пов'язані з викидами вуглецю.