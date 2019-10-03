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Правительственное здание в Лондоне обрызгали фейковой кровью

Четверг, 3 октября 2019, 14:43

Климатические активисты в Лондоне залили вход в здание британского казначейства жидкостью, напоминающей кровь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Участники движения "Восстание против вымирания" припарковали старую пожарную машину у столетнего здания и сбросили рядом 1800 литров цветной воды.

 

Активисты потеряли контроль над шлангом - и вода разбрызгалась также по улице. Трое мужчин и женщина задержана в связи с подозрением нанесения преступного вреда.

Протестующий говорят, что своими действиями они подчеркивают несоответствие между заявлениями правительства Великобритании о мировом лидерстве в борьбе с изменениями климата и огромными суммами, которые выделяются на разведку ископаемого топлива и проекты, связанные с выбросами углерода.

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