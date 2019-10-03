У Парижі невідомий серйозно поранив ножем поліцейського

Невідомий накинувся на поліцейського з ножем в префектурі поліції Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Напад стався в цей четвер приблизно опівдні на подвір’ї префектури поліції Парижа у центрі фанцузької столиці, коли невідомий кинувся з ножем на працівника поліції. Постраждалий дістав важке ножове поранення.

Інший поліцейський, який став свідком нападу, зміг нейтралізувати зловмисника. Повідомляється, що його застрелили.

За даними ЗМІ, поранення могли отримати кілька поліцейських.

На місце події прямує глава МВС Франції Крістоф Кастанер.

Станцію метро Cité на 4 лінії метро парижа закрили з міркувань безпеки.