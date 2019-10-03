В Париже неизвестный серьезно ранил ножом полицейского

Неизвестный набросился на полицейского с ножом в префектуре полиции Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Нападение произошло в четверг примерно в полдень во дворе префектуры полиции Парижа в центре фанцузької столицы, когда неизвестный бросился с ножом на сотрудника полиции. Пострадавший получил тяжелое ножевое ранение.

Другой полицейский, который стал свидетелем нападения, смог нейтрализовать злоумышленника. Сообщается, что его застрелили.

По данным СМИ, ранения могли получить несколько полицейских.

На место происшествия направляется глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Станцию метро Cité на 4 линии метро парижа закрыли из соображений безопасности.