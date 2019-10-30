Палата представників США визнала геноцид вірмен

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

За ухвалення резолюції проголосували 405 з 435 конгресменів, причому як демократи, так і республіканці. Проти висловилися лише 11 членів Палати представників.

Спікер Палати Ненсі Пелосі заявила, що вона мала за честь проголосувати за резолюцію "в пам’ять про загиблих в одному із найбільш жорстоких злочинів 20 століття: систематичне вбивство Османською імперією понад 1,5 мільйона вірменських чоловіків, жінок та дітей".

"Давайте сьогодні чітко викладати факти, що в приміщенні цієї Палати назавжди будуть вписані в протокол Конгресу: варварство, здійснене проти вірменського народу, було геноцидом", - сказала Пелосі.

Міністерство закордонних справ Туреччини вже поширило заяву, в якій назвало резолюцію Палати представників "виданою для внутрішнього використання" та такою, що "не має історичного або правового підґрунтя". Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав документ "помстою" за вторгнення Туреччини до північної Сирії.

Позиція Туреччини щодо подій 1915 року полягає в тому, що загибель вірмен в східній Анатолії в 1915 році відбулася після того, як деякі з них приєдналися до росіян, що здійснювали вторгнення, і повстали проти османських сил.

Анкара не визнає ці події геноцидом, але визнає, що в ході Першої світової війни були жертви з обох сторін.

За оцінками істориків, близько 1 млн вірменів були вбиті турками, що було визначено багатьма вченими як перший геноцид ХХ століття.