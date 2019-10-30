Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах геноцидом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

За принятие резолюции проголосовали 405 из 435 конгрессменов, причем как демократы, так и республиканцы. Против высказались лишь 11 членов Палаты представителей.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила, что для нее было честью проголосовать за резолюцию "в память о погибших в одном из самых жестоких преступлений 20 века: систематическое убийство Османской империей более 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей".

"Давайте сегодня четко излагать факты, что в помещении этой Палаты навсегда будут вписаны в протокол Конгресса: варварство, совершенное против армянского народа, было геноцидом", - сказала Пелоси.

Министерство иностранных дел Турции уже распространило заявление, в котором назвал резолюцию Палаты представителей "выданной для внутреннего использования" и "не имеющей исторической или правовой основы". Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал документ "местью" за вторжение Турции в северной Сирии.

Позиция Турции относительно событий 1915 года заключается в том, что гибель армян в восточной Анатолии в 1915 году произошла после того, как некоторые из них присоединились к русским, которые осуществляли вторжение, и восстали против османских сил.

Анкара не признает эти события геноцидом, но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

По оценкам историков, около 1 млн армян были убиты турками, что многими учеными было определено как первый геноцид ХХ века.