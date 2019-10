МЗС Німеччини закликало до розведення сил в інших районах Донбасу

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало продовжити розпочатий процес розведення сил та засобів в інших районах Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

"Протягом 5 років на сході України вирує конфлікт. Початок відведення сил у Золотому є важливим знаком сподівання для місцевих жителів, що реальний прогрес у мирному процесі буде можливим. Тепер це має бути продовжено в інших районах", - йдеться у повідомленні.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE