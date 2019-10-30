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МЗС Німеччини закликало до розведення сил в інших районах Донбасу

Середа, 30 жовтня 2019, 09:59

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало продовжити розпочатий процес розведення сил та засобів в інших районах Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

"Протягом 5 років на сході України вирує конфлікт. Початок відведення сил у Золотому є важливим знаком сподівання для місцевих жителів, що реальний прогрес у мирному процесі буде можливим. Тепер це має бути продовжено в інших районах", - йдеться у повідомленні.

Раніше в німецькому МЗС заявляли, що розведення сил відкриє шлях до імплементації "формули Штайнмаєра".

Нагадаємо, 29 жовтня голова МЗС України заявив, що початок процесу розведення сил і засобів у Золотому.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

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