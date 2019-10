МИД Германии призвал к разведению сил в других районах Донбасса

Министерство иностранных дел Германии призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Начало отвода сил в Золотом является важным знаком надежды для местных жителей, реальный прогресс в мирном процессе будет возможным. Теперь это должно быть продолжено в других районах", - говорится в сообщении.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE