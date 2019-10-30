МИД Германии призвал к разведению сил в других районах Донбасса

Министерство иностранных дел Германии призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Начало отвода сил в Золотом является важным знаком надежды для местных жителей, реальный прогресс в мирном процессе будет возможным. Теперь это должно быть продолжено в других районах", - говорится в сообщении.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 29, 2019

Ранее в немецком МИД заявляли, что разведение сил откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера".

Напомним, 29 октября глава МИД Украины заявил, что начало процесса разведения сил и средств в Золотом.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведения сил.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".