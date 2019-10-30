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МИД Германии призвал к разведению сил в других районах Донбасса

Среда, 30 октября 2019, 09:59

Министерство иностранных дел Германии призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Начало отвода сил в Золотом является важным знаком надежды для местных жителей, реальный прогресс в мирном процессе будет возможным. Теперь это должно быть продолжено в других районах", - говорится в сообщении.

Ранее в немецком МИД заявляли, что разведение сил откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера".

Напомним, 29 октября глава МИД Украины заявил, что начало процесса разведения сил и средств в Золотом.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведения сил.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

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