В Іспанії кількість загиблих в результаті повеней зросла до 4

Іспанські рятувальники у вівторок виявили тіло чоловіка, який минулого тижня загинув в результаті сильних повеней в Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Загиблий подорожував у будинку на колесах, обставини його смерті не повідомляються. Таким чином, кількість загиблих від повеней зросла до чотирьох.

Проливні дощі обрушилися на Каталонію минулого вівторка, спричинивши великі повені, внаслідок чого одна людина загинула в пляжному містечку на північ від Барселони, а ще п’ятеро зникли безвісти в сильно постраждалому районі недалеко від Таррагони.

"Наразі є чотири загиблих, особи яких було встановлено, а ще троє зникли безвісти", - заявили рятувальники.

Повені минулого тижня та зсуви змусили закрити майже 50 доріг та зупинити залізничне сполучення , і скасувати 37 рейсів, переважно на Майорку.