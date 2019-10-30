В Испании число погибших в результате наводнений возросло до четырех

Испанские спасатели во вторник обнаружили тело мужчины, который на прошлой неделе погиб в результате сильных наводнений в Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Погибший путешествовал в доме на колесах, обстоятельства его смерти не сообщаются. Таким образом, число погибших от наводнений возросло до четырех.

Проливные дожди обрушились на Каталонию в минувший вторник, вызвав большие наводнения, в результате чего один человек погиб в пляжном городке к северу от Барселоны, а еще пятеро пропали без вести в сильно пострадавшем районе недалеко от Таррагоны.

"Сейчас есть четыре погибших, личности которых были установлены, а еще трое пропали без вести", - заявили спасатели.

Наводнения на прошлой неделе и оползни вынудили закрыть почти 50 дорог и остановить железнодорожное сообщение, и отменить 37 рейсов, преимущественно на Майорку.