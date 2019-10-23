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Каталонія: загиблий та двоє зниклих безвісти внаслідок повені

Середа, 23 жовтня 2019, 12:37

Чоловік був знайдений мертвим у середу, 23 жовтня, і ще двоє людей зникли безвісти внаслідок сильних повеней у Каталонії, які також перерізали електроенергію до 25 тисяч будинків.

Про це заявили регіональні органи влади в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Мертве тіло чоловіка, який зник у ніч на вівторок у селі Ареніс де Мунт, було виявлено на світанку на пляжі за 40 км на північ від Барселони.

Пожежники також оголосили, що шукають двох зниклих безвісти, які перебували в бунгало, змитому водою у Вілаверді, за 30 км від Таррагони. 

Проливні дощі впали на Каталонію вночі з вівторка на середу. Понад 40 доріг були перерізані повенями та зсувами, а також кілька залізниць та майже 25 тисяч домогосподарств були позбавлені електроенергії у середу вранці, повідомляють каталонські служби з надзвичайних ситуацій та дорожнього руху.

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