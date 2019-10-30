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Рада Європи запросила на форум щодо довіри до новин представницю Russia Today

Середа, 30 жовтня 2019, 15:15

На Світовому форумі за демократію, який пройде наступного тижня у Страсбурзі у Раді Європи, на панелі про "відновлення довіри до новин" виступатиме представниця російського пропагандистського федерального телеканалу Russia Today.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Організатори форуму, який цього року буде присвячений проблематиці: "Чи є загроза демократії у сторіччя інформації?", запросили виступити заступника головного редактора, голову з питань комунікацій, маркетингу і стратегічного розвитку RT Анну Бєлкіну.

Організаторами заходу виступили Рада Європи, у партнерстві з міським керівництвом Страсбургу, регіону Франції Великий Схід, радою департаменту Нижній Рейн, а також французького уряду.

"Світовий форум за демократію пройде за патронажем високого рівня президента Французької республіки Еммануеля Макрона", - йдеться в інформації про захід.

Об'єктивні західні політики, організації та експерти фіксують систематичне поширення Russia Today упередженої та фейкової інформації на фронті розв'язаної Росією гібридної війни.

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