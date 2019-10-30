Совет Европы пригласил на форум о доверии к новостям представительницу Russia Today

На Всемирном форуме за демократию, который пройдет на следующей неделе в Страсбурге в Совете Европы, на панели о "восстановлении доверия к новостям" будет выступать представительница российского пропагандистского федерального телеканала Russia Today.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Организаторы форума, который в этом году будет посвящен проблематике: "Есть ли угроза демократии в столетие информации?", пригласили выступить заместителя главного редактора, председателя по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития RT Анну Белкину.

Организаторами мероприятия выступили Совет Европы, в партнерстве с городским руководством Страсбург, региона Франции Великий Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французского правительства.

"Мировой форум за демократию пройдет под патронажем высокого уровня президента Французской Республики Эммануэля Макрона", - говорится в информации о мероприятии.

Объективные западные политики, организации и эксперты фиксируют систематическое распространение Russia Today предвзятой и фейковых информации на фронте развязанной Россией гибридной войны.