Генсек НАТО згадав про рішення Бухаресту щодо членства України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи можливе членство України у Альянсі, згадав про рішення Бухарестського саміту у 2008 році щодо цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек Альянсу розповів під час виступу у Одеській морській академії в середу.

Він нагадав, що у 2008 році на саміті в Бухаресті було ухвалене рішення, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. За його словами, це рішення, яке підтримали тоді усі члени блоку, залишається актуальним.

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"Ми ухвалили рішення в Бухаресті у 2008 році. Я дуже добре пам'ятаю це, бо брав участь як прем'єр Норвегії у тій зустрічі. Вони вирішили, що Україна стане членом НАТО. І це рішення досі чинне", - сказав генсек.

"Двері НАТО відкриті. Ми весь час про це говоримо протягом останніх двох років", - додав генеральний секретар НАТО.

Генсек підкреслив, що НАТО продовжує розширюватися, навівши приклад приєднання Чорногорії до Альянсу та Північної Македонії, яка повинна стати новим членом в грудні.

Він також зауважив, що ніхто із зовнішніх гравців, зокрема Росія, не може втручатись у рішення щодо членства, яке повинна ухвалити Україна.

"Немає жодних юридичних і реальних підстав, щоб Росія втручалась у цей процес", - відзначив генсек Альянсу.