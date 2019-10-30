Генсек НАТО вспомнил о решении Бухареста относительно членства Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможное членство Украины в Альянсе, вспомнил о решении Бухарестского саммита в 2008 году по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек Альянса рассказал во время выступления в Одесской морской академии в среду.

Он напомнил, что в 2008 году на саммите в Бухаресте было принято решение, что Украина в будущем станет членом Альянса. По его словам, это решение, которое поддержали тогда все члены блока, остается актуальным.

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"Мы приняли решение в Бухаресте в 2008 году. Я очень хорошо помню это, потому что участвовал в качестве премьера Норвегии в той встрече. Они решили, что Украина станет членом НАТО. И это решение до сих пор действующее", - сказал генсек.

"Двери НАТО открыты. Мы все время об этом говорим в течение последних двух лет", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает расширяться, приведя пример присоединения Черногории к Альянсу и Северной Македонии, которая должна стать новым членом в декабре.

Он также отметил, что никто из внешних игроков, включая Россию, не может вмешиваться в решение относительно членства, которое должна принять Украину.

"Нет никаких юридических и реальных оснований, чтобы Россия вмешивалась в этот процесс", - отметил генсек Альянса.