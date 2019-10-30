В ЄС заявили, що ризики "жорсткого Brexit" зберігаються

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що ризики невпорядкованого виходу Британії з блоку залишаються.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він сказав, що це може статися в кінці січня, якщо британський парламент не ратифікує угоду Brexit, яку 27 країн ЄС уклали з Британією, і Лондону не буде надана ще одна відстрочка.

Це також може відбутися в кінці перехідного періоду, передбаченого після Brexit до кінця 2020 року, якщо до того часу між сторонами не буде погоджено нову торговельну угоду чи не буде досягнута домовленість про додатковий час для цього.

"Ризик того, що Brexit відбудеться без угоди, все ще існує. Нам все ще потрібно підготуватися", - сказав Барньє, виступаючи в Брюсселі.

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"У всіх державах-членах існує велика різниця в готовності між великими компаніями і підприємствами малого та середнього бізнесу. Зараз не час заспокоюватися. Робота з малим і середнім бізнесом, зокрема, повинна тривати", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Європейська рада формально затвердила рішення про продовження строку, передбаченого статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти Brexit до 31 січня 2020 року.

Того ж дня парламент Великої Британії підтримав пропозицію прем’єр-міністра Бориса Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.