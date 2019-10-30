Економіка Британії втратить 70 млрд фунтів протягом 10 років після Brexit - дослідження
Економіка Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів (81 млрд євро) на угоді Бориса Джонсона про вихід з Євросоюзу.
Такі висновки опубліковані в дослідженні британського Національного інституту економічних і соціальних досліджень (NIESR), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Експерти дійшли висновку, що ВВП Британії через 10 років буде на 3,5% нижче, ніж якби країна залишилася в складі ЄС.
NIESR заявив, що схвалення угоди прем'єр-міністра "зменшить ризик безладного виходу, але виключить можливість більш тісних торговельних відносин з ЄС".
Незважаючи на угоду між ЄС і Великою Британією про усунення невизначеності, митні та регуляторні бар'єри "перешкоджатимуть торгівлі товарами і послугами з континентом, залишаючи усі регіони Сполученого Королівства в гіршому становищі, ніж якби Британія залишалася в ЄС".
"За нашими оцінками, в довгостроковій перспективі економіка буде на 3,5% менше в порівнянні з продовженням членства в ЄС", - йдеться у звіті.
Однак у британському Міністерстві фінансів заявили, що планують укласти "більш амбітну" угоду з ЄС, ніж та, на якій "NIESR засновує свої висновки".
"Ми прагнемо укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, яке є більш амбітною, ніж стандартна угода про вільну торгівлю, на якій NIESR засновує свої висновки", - сказав представник міністерства.
У звіті також вказується, що пропонована угода про вільну торгівлю з ЄС було дещо гіршою для економіки, ніж минулорічна угода Терези Мей.
Заснований в 1938 році, NIESR не має партійних політичних зв'язків і є найстарішим незалежним інститутом економічних досліджень у Британії.