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Економіка Британії втратить 70 млрд фунтів протягом 10 років після Brexit - дослідження

Середа, 30 жовтня 2019, 11:13

Економіка Великої Британії втратить 70 мільярдів фунтів стерлінгів (81 млрд євро) на угоді Бориса Джонсона про вихід з Євросоюзу.

Такі висновки опубліковані в дослідженні британського Національного інституту економічних і соціальних досліджень (NIESR), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Експерти дійшли висновку, що ВВП Британії через 10 років буде на 3,5% нижче, ніж якби країна залишилася в складі ЄС.

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NIESR заявив, що схвалення угоди прем'єр-міністра "зменшить ризик безладного виходу, але виключить можливість більш тісних торговельних відносин з ЄС".

Незважаючи на угоду між ЄС і Великою Британією про усунення невизначеності, митні та регуляторні бар'єри "перешкоджатимуть торгівлі товарами і послугами з континентом, залишаючи усі регіони Сполученого Королівства в гіршому становищі, ніж якби Британія залишалася в ЄС".

"За нашими оцінками, в довгостроковій перспективі економіка буде на 3,5% менше в порівнянні з продовженням членства в ЄС", - йдеться у звіті.

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Однак у британському Міністерстві фінансів заявили, що планують укласти "більш амбітну" угоду з ЄС, ніж та, на якій "NIESR засновує свої висновки".

"Ми прагнемо укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом, яке є більш амбітною, ніж стандартна угода про вільну торгівлю, на якій NIESR засновує свої висновки", - сказав представник міністерства.

У звіті також вказується, що пропонована угода про вільну торгівлю з ЄС було дещо гіршою для економіки, ніж минулорічна угода Терези Мей.

Заснований в 1938 році, NIESR не має партійних політичних зв'язків і є найстарішим незалежним інститутом економічних досліджень у Британії.

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