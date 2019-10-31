У Раді Європи розкритикували місцеві вибори в Росії

У Раді Європи наголосили на необхідності забезпечення доступу всіх незалежних кандидатів до місцевих виборів у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у доповіді Конгресу місцевих і регіональних рад Ради Європи, засідання якого відбувається 29-31 жовтня у Страсбурзі.

"Російські місцеві вибори: усі кандидати повинні мати рівний доступ до реалізації виборчих прав", - відзначається у документі.

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Також наголошується, що у РФ не дотрималися принципів Ради Європи щодо проведення місцевих виборів.

У доповіді йдеться про недостатній рівень уваги до публічних проблем у контексті відповідальності органів місцевого самоврядування, недостатність фінансових ресурсів для таких влад, а також нечіткий розподіл повноважень на різних рівнях урядування.

"Більше того, висловлюється занепокоєння відносно доступу до виборчих прав у Росії, зокрема, щодо обмеження свободи незалежних кандидатів у балотуванні на місцевих та регіональних виборах", - заявили у конгресі.

Окремо в документі наголошується на порушеннях, які мали місце під час проведення виборів до Московської міської думи.