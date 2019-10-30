Раду Європи закликали не допустити участи пропагандистів РФ у форумі за демократію

Журналісти звернулися до керівництва Ради Європи і міжнародних медійних організацій з закликом не допустити участі представниці пропагандистського російського телеканалу Russia Today на Світовому форумі за демократію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написала співзасновниця проєкту Stopfake, учасниця форуму Ольга Куркова.

Відповідний відкритий лист був направлений до постійного представництва України в Раді Європи, Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, міжнародних медійних організацій - партнерів Платформи Ради Європи з захисту журналістики та безпеки журналістів.

"Ми, як представники коаліції громадських організації (зокрема "Платформи з прав людини", Комісії журналістської етики, "Українського інституту медіа та комунікації", Stopfake), а також учасники і спікери World Forum for Democracy, просимо не допустити, щоби представники пропагандистського ЗМІ Russia Today брали участь у Форумі та виступали під час сесії, в якій ідеться про відновлення довіри до новин" - йдеться у листі.

При цьому автори листа нагадують про неодноразове порушення правил неупередженості щодо висвітлення політичних подій, поширення фейкових новин каналом Russia Today, а також про те, що щоденна злива дезінформації, що виробляється RT, є компонентом тактики, яку застосовує Росія для маніпулювання громадською думкою на Заході.

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"Рада Європи є важливим standard setter у сфері медіа, що відстоює етичну і професійну журналістику. Тому такі кроки є вкрай небезпечними. Тож просимо вас не допускати представників пропагандистських ЗМІ до участі у Всесвітньому форумі за демократію" - йдеться у листі.

Як повідомлялося, організатори форуму, який цього року буде присвячений проблематиці: "Чи є загроза демократії у сторіччя інформації?", запросили виступити заступника головного редактора, голову з питань комунікацій, маркетингу і стратегічного розвитку RT Анну Бєлкіну.