У Земана заявили, що той продовжує вважати анексію Криму незаконною

Речник президента Чехії Їржі Овчачек заявив, що Мілош Земан продовжує вважати анексію Криму незаконною.

Про це він сказав в коментарі Чеському агентству новин, повідомляє "Європейська правда".

"Позиція пана президента не змінилася – анексія Криму була і є незаконною" - сказав Овчачек.

Перед цим на прохання видання DenikN прокоментувати заяви прокремлівської кримськотатарської організації "Къырым бирлиги" про нібито визнання Земаном Криму частиною Росії Овчачек не став їх спростовувати чи підтверджувати.

"Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, і, за їх словами, визнав Крим частиною Росії.

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням представників псевдокримськотатарської організації "Къырым бирлиги", що підпорядковується російській окупаційній адміністрації в Криму, взяти участь в офіційних заходах у Празькому граді.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі в 2017 році президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Земан визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".