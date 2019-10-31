У Земана заявили, что тот продолжает считать аннексию Крыма незаконной

Представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Милош Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.

Об этом он сказал в комментарии Чешскому агентству новостей, сообщает "Европейская правда".

"Позиция господина президента не изменилась – аннексия Крыма была и является незаконной", - сказал Овчачек.

Перед этим по просьбе издания DenikN прокомментировать заявления прокремлевской крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" о якобы признании Земаном Крыма частью России Овчачек не стал их опровергать или подтверждать.

"Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал он.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой якобы крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, и, по их словам, признал Крым частью России.

Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест в связи с приглашением представителей псевдокрымськотатарской организации "Къырым бирлиги", который подчиняется российской оккупационной администрации в Крыму, принять участие в официальных мероприятиях в Пражском граде.

Напомним, во время выступления в Страсбурге в 2017 году президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Земан признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".