У Польщі під час посадки перекинувся військовий вертоліт

У центральній Польщі поблизу міста Ленчиця під час посадки перекинувся вертоліт Мі-17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перед аварією вертоліт здійснював нічний тренувальний політ.

Під час посадки машина з поки невідомих причин перекинулася.

"Під час приземлення Мі-17 перекинувся на лівий бік результаті, швидше за все, несправності - ми цього не знаємо, це буде пояснювати Комісія з розслідування авіаційних подій Державної служби авіації, - сказав представник Генштабу Збройних сил Польщі Марек Павляк.

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Після аварії військові покрили вертоліт пожежною піною.

На борту машини було два пілоти і технік. Як запевняє підполковник Павляк, всі вийшли з аварії неушкодженими.