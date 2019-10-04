У Польщі під час посадки перекинувся військовий вертоліт
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:50
У центральній Польщі поблизу міста Ленчиця під час посадки перекинувся вертоліт Мі-17.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Перед аварією вертоліт здійснював нічний тренувальний політ.
Під час посадки машина з поки невідомих причин перекинулася.
"Під час приземлення Мі-17 перекинувся на лівий бік результаті, швидше за все, несправності - ми цього не знаємо, це буде пояснювати Комісія з розслідування авіаційних подій Державної служби авіації, - сказав представник Генштабу Збройних сил Польщі Марек Павляк.
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На борту машини було два пілоти і технік. Як запевняє підполковник Павляк, всі вийшли з аварії неушкодженими.
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