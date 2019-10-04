В Польше во время посадки перевернулся военный вертолет
Пятница, 4 октября 2019, 11:50
В центральной Польше вблизи города Ленчица во время посадки перевернулся вертолет Ми-17.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Перед аварией вертолет совершал ночной тренировочный полет.
Во время посадки машина по пока неизвестным причинам перевернулась.
"Во время приземления Ми-17 перевернулся на левый бок результате, скорее всего, неисправности - мы этого не знаем, это будет объяснять Комиссия по расследованию авиационных происшествий Государственной службы в авиации, - сказал представитель Генштаба Вооруженных сил Польши Марек Павляк.
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На борту машины было два пилота и техник. Как уверяет подполковник Павляк, все вышли из аварии невредимыми.
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