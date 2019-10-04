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ЄС відповість контрзаходами на мільярдні мита США – глава МЗС Німеччини

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 12:11

Європейський Союз, ймовірно, прийме контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на європейські товари.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Європейський Союз повинен буде відреагувати і, отримавши схвалення Світової організації торгівлі, ймовірно, також ввести каральні тарифи", - сказав Маас.

"Європа єдина в цьому питанні. Ми як і раніше готові вести переговори про єдині правила надання субсидій в авіаційній галузі. Ми все ще можемо запобігти подальшій шкоді" - додав він.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, в четвер заявив, що Європа повинна реагувати обачно, оскільки торговельні конфлікти в глобалізованому світі нікого не цікавлять.

Як повідомлялося, адміністрація президента США з 18 жовтня запровадить нові мита на європейський імпорт на суму 7,5 мільярда доларів у відповідь на незаконні субсидії Європейського союзу для авіаційного гіганта Airbus.

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