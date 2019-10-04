ЕС ответит контрмерами на миллиардные пошлины США – глава МИД Германии

Европейский Союз, вероятно, примет контрмеры в ответ на новые тарифы США на европейские товары.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европейский Союз должен будет отреагировать и, получив одобрение Всемирной торговой организации, вероятно, также ввести карательные тарифы", - сказал Маас.

"Европа едина в этом вопросе. Мы по-прежнему готовы вести переговоры о единых правилах предоставления субсидий в авиационной отрасли. Мы все еще можем предотвратить дальнейший вред", - добавил он.

Министр финансов Германии Олаф Шольц, в четверг заявил, что Европа должна реагировать осмотрительно, поскольку торговые конфликты в глобализирующемся мире никого не интересуют.

Как сообщалось, администрация президента США с 18 октября введет новые пошлины на европейский импорт на сумму 7,5 миллиарда долларов в ответ на незаконные субсидии Европейского союза для авиационного гиганта Airbus.