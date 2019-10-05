ЄС відхилив запит Британії на переговори щодо Brexit у вихідні

Європейський союз відхилив прохання Великої Британії щодо проведення переговорів по Brexit в ці вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Прес-секретар Єврокомісії Наташа Берто заявила, що обговорення плану прем'єр-міністра щодо ірландського кордону не відбудеться в ці вихідні, але що Британії буде надана "ще одна можливість представити свої пропозиції в подробицях" в понеділок.

"Вчора Мішель Барньє провів брифінг для представників країн, на якому держави-члени погодилися з тим, що пропозиції Британії не дають підстав для укладення угоди", - сказала Берто.

Очікується, що наступного тижня Джонсон відправиться в тур по європейських столицях для особистих переговорів, а також продовжить телефонні переговори з колегами.

Радник британського прем'єра у справах Європи Девід Фрост знаходився в Брюсселі для технічних переговорів з офіційними особами.

Нагадаємо, напередодні Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

Заява пролунала після того, як британські ЗМІ поширили інформацію, що Джонсон відправить лист до Європейського Союзу з проханням про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід.

Парламент Британії у вересні прийняв закон, який вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, якщо не буде угоди.

Активісти, які виступають проти Brexit, подали до суду із проханням зобов'язати прем'єра дотримуватися закону. У своїх поясненнях уряд заявив, що Джонсон погодився з тим, що він буде змушений відправити лист в ЄС з проханням про відтермінування.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.