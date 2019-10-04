Джонсон попросить ЄС продовжити Brexit, якщо до 19 жовтня не буде угоди - судові документи

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відправить лист до Європейського Союзу з проханням про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід з Брюсселем.

Про це свідчать урядові документи, представлені в шотландський суд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Минулого місяця опозиційні депутати і деякі депутати з Консервативної партії Джонсона прийняли закон, що вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, але Джонсон, пообіцявши дотримуватися законодавства, заявив, що Британія все одно залишить ЄС 31 жовтня.

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У поданні в шотландський суд, де активісти, що виступають проти Brexit, прагнуть отримати рішення, яке зобов'язує прем'єра дотримуватися закону, уряд заявив, що Джонсон погодився з тим, що він буде змушений відправити лист в ЄС з проханням про відтермінування.

Активісти також просять суд розглянути питання про те, чи може Джонсон бути поміщений у в'язницю, якщо він не попросить про відстрочку і виведе Британію з ЄС без угоди.

Суддя винесе рішення по першій частині справи в понеділок, після чого колегія суддів розгляне питання про те, чи може суд використовувати свої повноваження для ефективного підписання листа європейським лідерам, якщо Джонсон відмовиться це зробити.

Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.