Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

Спецрадник глави Єврокомісії назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі

У Копенгагені відкрили лижний схил на даху сміттєспалювального заводу

Нідерланди, а не Голландія: країна розпочинає глобальний ребрендинг






Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 19:19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити з допису Джонсона у Twitter.

"Нова угода або ніякої угоди – але ніякої затримки", - написав Джонсон.

Допис з’явився після того, як британські ЗМІ поширили інформацію, що Джонсон відправить лист до Європейського Союзу з проханням про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід.

Парламент Британії у вересні прийняв закон, який вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, якщо не буде угоди.

Активісти, які виступають проти Brexit, подали до суду із проханням зобов'язати прем'єра дотримуватися закону. У своїх поясненнях уряд заявив, що Джонсон погодився з тим, що він буде змушений відправити лист в ЄС з проханням про відтермінування.

Як повідомлялося, у  Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit Велика Британія
powered by lun.ua