Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити з допису Джонсона у Twitter.

"Нова угода або ніякої угоди – але ніякої затримки", - написав Джонсон.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 4, 2019

Допис з’явився після того, як британські ЗМІ поширили інформацію, що Джонсон відправить лист до Європейського Союзу з проханням про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід.

Парламент Британії у вересні прийняв закон, який вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, якщо не буде угоди.

Активісти, які виступають проти Brexit, подали до суду із проханням зобов'язати прем'єра дотримуватися закону. У своїх поясненнях уряд заявив, що Джонсон погодився з тим, що він буде змушений відправити лист в ЄС з проханням про відтермінування.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.