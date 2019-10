Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити з допису Джонсона у Twitter.

"Нова угода або ніякої угоди – але ніякої затримки", - написав Джонсон.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧