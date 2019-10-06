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У парламенті Естонії обговорять можливість легалізації канабісу

Неділя, 6 жовтня 2019, 13:22

Керівництво парламенту Естонії на початку червня прийняло на розгляд колективне звернення "Естонія потребує реформи" щодо узаконення вжитку конопель, в листопаді воно надійде на обговорення в соціальну комісію Рійгікогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Керівництво Рійгікогу попросило залучити до розгляду звернення правову і фінансову комісію.

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Голова комісії з соціальних питань Тиніс Мьольдер повідомив, що пропозиції, внесені в колективне звернення, будуть обговорювати 12 листопада.

Мьольдер запросив на засідання представників економічної, фінансової та правової комісії. За результатами обговорення соціальна комісія чекає від вищезазначених комісій думку до 19 листопада.

У переданому Рійгікогу зверненні майже 1100 підписів. У пояснювальній записці сказано, що на підпільному продажі канабісу кримінальний світ заробляє щорічно 171,5 млн євро.

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"Продають всім, у кого є 20 євро. Кількість тих, хто вживає, зростає. Для того, щоб покарати всіх споживачів канабісу, піде приблизно 144 років. Заборона є неефективною, породжує небезпеку і приносить тільки витрати. Канабіс потрібно прибрати з вулиць в ліцензовані спецмагазини і аптеки, де діяло б вікове обмеження, а дохід йшов би в казну держави", - сказано в зверненні.

Нагадаємо, Люксембург планує за 2 роки першим в ЄС повністю узаконити рекреаційний вжиток канабісу.

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