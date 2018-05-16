Муніципалітет в Естонії помістив на прапор і герб зображення коноплі

Місцева влада в естонському регіоні Канепі проголосувала за новий прапор із зображенням листка коноплі після онлайн-опитування, яке підтримало таку пропозицію.

Про це повідомляє Reuters.

Назва регіону на південному сході Естонії походить від слова "канеп", яким позначають марихуану та коноплі. Понад 150 років тому в цьому регіоні вирощували коноплі, з яких робили тканину, олію та мотузки.

Потреба в новому прапорі виникла після того, як декілька різних районів місцевого самоврядування злилися у більший - Канепі.

Новий прапор Канепі

Відкрите онлайн-опитування в січні зібрало більше 12 000 голосів за символ конопель, незважаючи на те, що населення району та села Канепі становить менше 5000 осіб.

Місцева рада також ухвалила новий герб регіону – зелений щит зі срібним листком коноплі.

На засіданні місцевої ради дев’ять членів проголосували за прапор, а вісім – проти.

Голова Ради Кайдо Коїв, який підтримав новий прапор, зазначив, що цей процес "був дуже демократичним", незважаючи на питання щодо кількості залучених до онлайн-опитування, і не бачив причин відхилити цей символ.

Продаж наркотиків в Естонії заборонений. Володіння та використання марихуани в малих кількостей для особистого користування є правопорушенням, яке карається штрафом.