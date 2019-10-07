Суд відхилив позов, яким Джонсона хотіли змусити просити продовження Brexit

Шотландський суд відхилив судовий позов до Бориса Джонсона, яким заявники намагалися зобов'язати прем'єр-міністра просити про відстрочку Brexit, якщо до 19 жовтня не буде угоди з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вищий цивільний суд Шотландії відхилив прохання, подане бізнесменом Вінсом Дейлом, депутатом Шотландської національної партії Джоан Черрі і адвокатом Джоліон Моем.

Вони хотіли, щоб суддя прийняв рішення, яке зобов'язує Джонсону відправити лист в ЄС з проханням про продовження і забороняє йому ігнорувати закон, який був прийнятий британським парламентом минулого місяця, щоб зупинити "жорсткий" Brexit.

Суддя лорд Пентланд відхилив позов. Посилаючись на урядові документи, представлені в суд, які показують, що Джонсон погоджується, що він повинен відправити лист в ЄС, він сказав у своїй постанові: "З огляду на недвозначні запевнення прем'єр-міністра і уряду перед судом ... що вони будуть діяти згідно з Актом 2019 року, я не переконаний, що суду необхідно надавати необхідні накази або будь-який їх варіант".

Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.