Суд отклонил иск, которым Джонсона хотели заставить просить продолжения Brexit

Шотландский суд отклонил судебный иск к Борису Джонсона, которым заявители пытались обязать премьер-министра просить об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет соглашения с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Высший гражданский суд Шотландии отклонил ходатайство, поданное бизнесменом Винсом Дейлом, депутатом Шотландской национальной партии Джоанной Черри и адвокатом Джолионом Моэмом.

Они хотели, чтобы судья принял решение, обязывающее Джонсону отправить письмо в ЕС с просьбой о продлении и запрещающее ему игнорировать закон, который был принят британским парламентом в прошлом месяце, чтобы остановить "жесткий" Brexit.

Судья лорд Пентланд отклонил иск. Ссылаясь на правительственные документы, представленные в суд, которые показывают, что Джонсон соглашается, что он должен отправить письмо в ЕС с просьбой о продлении, он сказал в своем постановлении: "Учитывая недвусмысленные заверения премьер-министра и правительства перед судом...что они будут соответствовать Акту 2019 года, я не убежден, что суду необходимо предоставлять требуемые приказы или какой-либо их вариант".

Джонсон продолжает настаивать на том, что Британия выйдет из ЕС 31 октября, и заявил, что он "скорее умрет в канаве", чем потребует новой отсрочки.

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Британии о Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценной сделки.