Стало відомо, коли США скасують візи для поляків

Посол США в Польщі Джорджет Мосбахер висловила переконання, що до кінця року будуть здійснені процедури, пов'язані зі вступом Польщі до Програми візових винятків США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"2020 рік стане роком, коли поляки зможуть подорожувати до США без віз", - сказала вона.

Мосбахер пояснила, що зараз потрібно завершити лише адміністративні процедури. "Коли це буде завершено, секретар з питань внутрішньої безпеки надішле до Конгресу США консультативну записку, в якій сказано, що Польща виконала всі вимоги і може приєднатися до Програми", - заявила посол США.

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Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи. Потрібно буде лише заповнити онлайн-заявку. Після затвердження заявка буде дійсною протягом двох років.

Посол зазначила, що коли хтось захоче поїхати до США на триваліший період, наприклад, на навчання, йому знадобиться віза

Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.

