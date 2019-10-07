Стало известно, когда США отменят визы для поляков

Посол США в Польше Джорджет Мосбахер выразила убеждение, что до конца года будут осуществлены процедуры, связанные со вступлением Польши в Программу визовых исключений США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"2020 станет годом, когда поляки смогут путешествовать в США без виз", - сказала она.

Мосбахер пояснила, что сейчас нужно завершить только административные процедуры. "Когда это будет завершено, секретарь по вопросам внутренней безопасности направит в Конгресс США консультативную записку, в которой сказано, что Польша выполнила все требования и может присоединиться к Программе", - заявила посол США.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы. Нужно лишь заполнить онлайн-заявку. После утверждения заявка будет действительна в течение двух лет.

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Посол отметила, что если кто-то захочет поехать в США на более длительный период, например, на учебу, ему понадобится виза

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульстве США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз.