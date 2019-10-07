У Амстердамі поліція затримала понад 90 екоактивістів

Нідерландська поліція заявляє, що затримала близько 90 демонстрантів, які блокували людну вулицю Амстердама в рамках кліматичного протесту групи "Повстання проти вимирання".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

Поліція заявила, що протестувальників затримали біля державного музею (Рейксмузею), де блокада перешкоджає дорожньому руху від ранку.

Демонстрація пройшла мирно, хоча активісти зв'язували руки та лежали на землі, щоб перешкодити зусиллям поліції забрати їх з дороги.

Подібні кліматичні протести відбуваються в Берліні, Мадриді, Лондоні та інших містах Європи.

Поліція Лондона затримала вже 135 учасників кліматичних акцій на початку запланованої двотижневої мирної громадянської непокори, яка закликатиме до термінових заходів уряду з метою стримування викидів вуглецю.