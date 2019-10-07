Масові акції в Лондоні: поліція затримала 135 осіб

Поліція Лондона затримала вже 135 учасника кліматичних акцій на початку запланованої двотижневої мирної громадянської непокори в столиці, яка закликатиме до термінових заходів уряду з метою стримування викидів вуглецю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Протести у Лондоні, у яких, як розраховують організатори, візьмуть участь 10 тисяч людей, є частиною того, що активісти "Повстання проти вимирання" називають "міжнародним бунтом": аналогічні акції відбуваються в Австралії, Нідерландах та інших місцях.

Активісти вранці в понеділок перекрили міст і кілька доріг в урядовому кварталі Вестмінстер.

Невелика група активістів прикула себе до муляжа ядерної ракети під Міністерством оборони, закликаючи уряд перенаправити кошти, витрачені на британські ядерні підводні човни на кліматичну політику.

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"Клімат, не тризуб", - написано на банері, розгорнутому поруч з фейковою ракетою.

В іншому місці пара активістів припаркувала машину посеред великої дороги і прив'язалася до неї. Більше десятка поліцейських оточили транспортний засіб, коли двоє з них намагалися звільнити активістів.

Окремо великі групи активістів перекрили міст Ламбет і Вулицю парламенту, обидві локації недалеко від палат парламенту.

У суботу офіцери зламали двері, щоб увійти до будівлі на півдні Лондона, де активісти зберігали обладнання для двотижневої акції протесту.

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Під час рейду поліція затримала 10 людей за підозрою у змові з метою порушення громадського порядку. У понеділок кількість затриманих зросла до 135 осіб.

Столична поліція заявила, що мобілізує тисячі офіцерів для забезпечення запланованих акцій протесту.